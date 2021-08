‘Privéadres 14-jarige briefschrijfster op straat door slordigheid Rutte’

van wieg tot graf Stef leefde zijn leven tot het uiterste, tot zijn lichaam op was: ‘Altijd positief over wat hij wél kon’

23 augustus In de rubriek Van wieg tot graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Stef Jansen. Wie in Asperen of Leerdam woont, kende hem: de kleine man in zijn rolstoel, steevast vergezeld door hondje Rakker. Zijn ouders Lambert (87) en Eri (79) Jansen stonden altijd voor hem klaar, evenals zijn vrienden van de ‘club van lillekke minse’ uit Asperen, waar hij node gemist wordt.