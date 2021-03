Privédetective Sander overspoeld met reacties over relatie met Erica Meiland: ‘Niet alles was positief’

Hot news uit het Meilandjes-kamp: Erica gaat al een half jaar met de Zwolse privédetective Sander van Betten. Dat bevestigde Erica Meiland (57) gisteren aan deze site. De 60-jarige speurneus zelf is minder scheutig met informatie over zijn relatie met de tv-beroemdheid. Toch konden we hem een paar vragen voorleggen.