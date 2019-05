Pro- en anti-Europa nergens zo zichtbaar als in Nijmegen

Hond in Hengelo dagenlang alleen thuis nadat baasje vlucht voor politie

9:13 Een hond heeft in Hengelo bijna twee dagen alleen in huis gezeten, in afwachting van zijn baasje die er vandoor is voor de politie. De hond had genoeg te eten en te drinken, maar werd in die tijd niet uitgelaten en heeft daardoor in huis zijn behoefte moeten doen.