Problemen met Thalys houden aan: komende periode minder treinen van en naar Parijs

Er zullen ‘de komende periode’ minder treinen rijden, zegt een woordvoerder van Thalys. Hoelang dat zo is, en om hoeveel treinen het gaat, kan ze niet zeggen. Tot komende zondag vallen er in elk geval heel wat treinen uit. Meestal zijn het er zo’n drie per dag. Soms gaat het over de trein tussen Amsterdam en Parijs, dan weer die tussen Brussel en Parijs, of vice versa.