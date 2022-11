Proces over klaphamerdrama dat Bram (12) het leven kostte: OM eist zeven maanden cel

Hij keek toe hoe Sebastiaan O. op de Albert Cuyplaan met een klaphamer op magnesiumpoeder sloeg. Door de klap ontstaat een explosie die harde knallen veroorzaakt, vergelijkbaar met carbid- of melkbusschieten. Bram werd geraakt door rondvliegende stukjes metaal van de klaphamer, die bij de explosie uiteen was gespat. Een 11-jarig vriendje liep zware verwondingen op aan zijn benen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. O. werd na het ongeluk gearresteerd en zat drie dagen in beperking. Daarna werd hij vrijgelaten maar de dertiger bleef verdachte.

Eigen klaphamer

Het OM verwijt O. grove onvoorzichtigheid en beschuldigt hem ook van overtreding van de regels door het bewaren van een te grote concentratie van chemische grondstoffen in zijn schuur. Volgens de officier van justitie was het te voorzien dat het mis kon lopen met de klaphamer. ,,De verdachte koopt illegaal explosief materiaal en een ‘homemade’ apparaat en weet niet hoe hij dit veilig kan gebruiken. Toch gebruikte hij het wel, in een woonwijk, met omstanders.” Die opeenstapeling van verkeerde keuzes leidt tot een hogere strafeis, aldus het OM.

De verdachte zei vrijdag niks te hebben geweten over de samenstelling van het explosieve klaphamerpoeder (zwavel en kaliumchloraat) en de gevaren ervan. Ook wist hij naar eigen zeggen niet dat het bezit ervan mogelijk illegaal was voor particulieren. Hij kocht het en dat was dat, vertelde hij vrijdag in de rechtszaal. De man noemde zich bij de politie ‘ervaren’ met het gebruik van klaphamers. Sinds 2016 bediende hij op Oudejaarsavond de klaphamer van de overbuurman.

Omdat O. ook overdag wilde knallen met zijn kinderen erbij, kocht hij via Marktplaats zelf een klaphamer van iemand in Heerde die het knalijzer zelf gelast had. Volgens de dertiger was het drama nooit gebeurd als de klaphamer ‘fatsoenlijk geconstrueerd’ was. Achteraf vindt O. dat hij het weloverwogen heeft aangepakt. ,,Het is alleen verschrikkelijk fout gegaan. Er was geen enkele aanleiding dat dit zou gebeuren. Het doet nog elke dag pijn, bij iedereen. Nooit vuurwerk meer. Nooit een fatsoenlijk oud en nieuw meer”, hoorde een verslaggever van Tubantia hem geëmotioneerd zeggen.

Spreekrecht

De ouders van Bram, die de glazen urn met zijn as hadden meegenomen naar de zitting, en ook zijn broertje maakten vrijdag in de rechtbank gebruik van hun spreekrecht. ,,Onze missie is dat er een verbod komt op klaphamers. Die moeten echt van straat verdwijnen’’, citeerde de regionale krant de vader.

Quote Onze missie is dat er een verbod komt op klaphamers. Die moeten echt van straat verdwijnen Vader van Bram

Hij vertelde dat de glans van het leven af is sinds de dood van Bram. „We dekken de tafel voor drie personen, zijn stoel blijft leeg. Elke avond lopen we zijn slaapkamer in en geven we een kushand naar de foto. Alles wat we doen heeft een zwarte rand.” Hij neemt het O. erg kwalijk dat hij geen medeleven heeft getoond en niets van zich liet horen. Toen zijn advocaat in mei met een verzoek voor mediation kwam, was het voor het gezin te laat.

Quote We maken helemaal niets meer mee van Bram en dat komt door jou. Omdat jij zo’n idioot harde knal wilde horen Moeder van Bram

Ook de moeder vertelde hoe het leven zijn glans verloor voor het gezin. De dingen die ze doen, doen ze voor het broertje van Bram zodat hij van het leven kan genieten. ,,We maken helemaal niets van Bram meer mee, en dat komt door jou Bas. Omdat jij zo’n idioot harde knal wilde veroorzaken.’’

Het 9-jarige broertje van Bram vertelde via een ingesproken boodschap dat Bram en hij nooit meer samen kunnen spelen, nooit meer ruziën over afwassen of het uitlaten van de hond. Hij vindt dat de verdachte levenslang de gevangenis in moet. ,,Bram, ik wou dat je nog leefde want ik mis je heel erg’’, klonk het.

Zelf aangestoken

In verklaringen van getuigen staat dat O. het ontvlambare spul eerst met een aansteker probeerde aan te steken. Gelijk daarna knalde de hamer erop en volgde de explosie. Dat aansteken was niet volgens de instructies, zeggen experts.

Volgens de advocaat van de verdachte klopt het dat zijn cliënt het poeder met een aansteker wilde ‘laten smeulen’. ,,Dat is om blindgangers te voorkomen’’, zei Janbart Kalk begin dit jaar tegen deze nieuwssite. ,,Anders krijg je door de klap van de hamer misschien geen knal, loop je er daarna naartoe en is er alsnog een ontploffing. Dat voorkom je door eerst met een aansteker de boel te laten smeulen. Mijn cliënt heeft gezegd dat hij het zo al jaren doet.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: