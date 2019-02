‘Proef met weigeraars in Pieter Baan Centrum een succes’

Piloot F-16 over strijd tegen IS: Mijn grootste angst was pech

11:13 Nederlandse F-16 vliegers gooiden meer dan 2100 bommen op IS in Irak en Syrië. In een exclusieve 4-delige serie samen met National Geographic die elke donderdag verschijnt (zie hierboven aflevering één) vertellen ze openhartig over hun ervaringen. ,,Mijn grootste angst was dat ik pech zou krijgen in het kalifaat.’’