Professioneel kickbokser uit Den Bosch twee keer op één dag voor rechter wegens vechten

Leeuwen­welp­je doodgebe­ten voor het oog van bezoekers

15:42 In dierenpark Mondo Verde in het Limburgse Landgraaf is woensdag een welpje doodgebeten voor de ogen van bezoekers. De bevalling van de leeuwin kwam onverwachts, waardoor de leeuwin nog niet apart was gehaald van de andere leeuwen die vervolgens het welpje te grazen namen.