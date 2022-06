Programmamaker Luuk Dresen (27) was een onvermoeibaar mediatalent met brandende ambitie

(1995-2022)Hij wilde de nieuwe Paul de Leeuw worden. Of James Corden. En anders wel de nieuwe Tim Hofman. Luuk Dresen had grote dromen, en was niet bang om ze uit te hard uit te spreken. Na jarenlang ploeteren had hij de wind eindelijk in de zeilen, met een eigen podcast, een YouTubeshow en programma’s voor SBS6 en AT5. Zaterdag overleed hij plotseling, na een noodlottig ongeval.