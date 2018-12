Projectleider Kleine Huisjes: ‘Toespraak koning is een kerstgeschenk’

De koning noemde ‘haar’ project in het Groningse dorp Kleine Huisjes een voorbeeld voor Nederland. Sindsdien wordt Anne Hilderink bedolven onder de reacties. ,,Het is echt een kerstgeschenk.”

Ze was op bezoek bij haar moeder toen hoorde dat de koning in zijn kersttoespraak had gerefereerd aan Klooster&Buren, een verbindend project van vijf Groningse dorpen waar Anne Hilderink leiding aan geeft.

Willem-Alexander was in zijn rede vol lof over het project dat hij in oktober van dit jaar bezocht: ,,De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee. Kleinschalig, denken sommigen misschien. Maar ik denk: groots! Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes!”

Onverwacht

Voor projectleider Anne Hilderink van Klooster&Buren kwam het koninklijke compliment volkomen onverwacht. ,,Heel bijzonder”, zegt ze.

Het project Klooster&Buren startte ruim tien jaar geleden met het opknappen van het verwaarloosde ‘Olde Klooster’ en de tuin eromheen. De plek in Kloosterburen, dat net als Kleine Huisjes dicht tegen Pieterburen aan ligt, kampte al jaren met leegloop. Dat veranderde toen het klooster werd omgebouwd tot een plek waar mensen samenkomen. ,,Gebouwen die jarenlang leeg stonden, worden weer bewoond.”

Ook de zorg voor mensen in de Groningse dorpen werd opnieuw vormgegeven. ,,In een zorgcomplex worden mensen van boven de 100 verzorgd, maar is ook een kinderopvang. Alle schotten hebben we weggenomen.”

Noaberschap

De bewoners van Kloosterburen, Kleine Huisjes, Molenrij, Kruisweg en Hornhuizen geven op een moderne manier invulling aan het begrip Noaberschap, oftewel nabuurschap. Mensen proberen elkaar te helpen, door een tuintje te onderhouden of samen te gaan biljarten. Hilderink: ,,Mensen verlangen ernaar om deel uit te maken van een gemeenschap.”

Toen de koning dit najaar het project bezocht, viel het Hilderink op dat hij enorm geïnteresseerd was. ,,Het verbinden van generaties, zoals wij doen, is een belangrijk thema voor het koningshuis. De koning luisterde aandachtig en stelde heel veel vragen. Hij had bijzondere aandacht.”