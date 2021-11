ProRail-baas geraakt door problemen, belooft beterschap: ‘Ik snap dat mensen boos zijn’

De problemen bij de afdeling Verkeersleiding van ProRail zijn veel omvangrijker dan tot nu toe bekend was. Met name op de belangrijkste post in Utrecht, waar 100 mensen werken, is sprake van een verziekte sfeer. De situatie is inmiddels zo geëscaleerd dat de helft van het personeel niet inzetbaar is door ziekte of onvrede. Het personeel dat wel werkt krijgt geen pauze. Volgens vakbond FNV Spoor hebben diverse directies een tijdbom gecreëerd die nu al tijden aan het ontploffen is.



Vanmiddag kwam de raad van bestuur met een statement, waarin het de problemen waar deze site over schrijft ruiterlijk erkent. ,,Ik snap dat mensen boos zijn, in het verleden zijn zaken niet goed aangepakt”, reageert ceo John Voppen. ,,We hebben bij onze besluiten onvoldoende geluisterd naar treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders. Dat raakt me. We hadden forser moeten ingrijpen toen bleek hoe moeilijk het is om robuuste bezetting op posten te realiseren.