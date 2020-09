ProRail en NS maken stations deze maand rookvrij

Update ProRail wil binnen twee jaar volledig rookvrije stations

31 juli Over twee jaar moet roken op het station helemaal verleden tijd zijn. ProRail wil daarin zelf het voortouw nemen, zegt woordvoerder Jaap Eikelboom in De Telegraaf. De spoorbeheerder, die samen met de NS eigenaar is van vierhonderd treinstations in Nederland, krijgt namelijk veel klachten van reizigers die zich storen aan het roken bij de rookpalen.