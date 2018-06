Prorail kapt bomen om vertragingen tegen te gaan

Gemiddeld is er elke week wel een stremming van het treinverkeer doordat takken in de bovenleiding terecht zijn gekomen of dat een boom op het spoor is gevallen. Eens per maand is sprake van een flinke verstoring. Daarom zet de spoorbeheerder in op gericht onderhoud om te voorkomen dat er onnodig spoorbanen worden geblokkeerd of takken in de bovenleiding terecht komen. Daarvoor wordt de omgeving van 7000 kilometer aan spoorlijnen met behulp van drones in kaart gebracht om de risico's van vallende takken en bomen te analyseren. Het bedrijf wil 'voorkomen dat we rücksichtslos bomen hoeven te kappen'.