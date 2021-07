ProRail: Toerist veroorzaakt geregeld onveilige situatie op spoor 

Volgens een zegsman van Prorail gaat het vooral om Nederlandse toeristen, die in eigen land op vakantie gaan. ,,Veel mensen zoeken nu een camping op in Nederland en komen in een gebied dat ze niet goed kennen. Dan maken ze een mooie wandeling of fietstocht, komen een onbewaakte of beveiligde spoorweg tegen, wat sommigen niet gewend zijn, en ontstaat een gevaarlijke situatie. Vooral machinisten zien dat mensen nog net voor de trein langs glippen. Dat is echt angstaanjagend”, aldus de woordvoerder.



Volgens de woordvoerder zou bekend moeten zijn dat dergelijke acties gevaarlijk zijn. ,,Maar zelfs als sprake is van gesloten spoorbomen en rinkelende bellen, zigzaggen mensen op de elektrische fiets tussen de spoorbomen door. Terwijl je denkt dat mensen toch alle tijd hebben op vakantie.” Het levert levensgevaarlijke situaties op, vertelt de zegsman. ,,Mensen kijken om zich heen, kijken naar de omgeving en denken: het zal wel een rustig spoorweggetje zijn. Maar rustige spoorwegen hebben we in Nederland niet meer. Er rijden altijd treinen.”



Vooralsnog zijn alle situaties van de afgelopen tijd met vakantiegangers goed afgelopen. ,,Vorige week ging het bijvoorbeeld met twee wielrenners op het nippertje goed. Zij rijden door, maar de machinist heeft zijn hart in zijn keel zitten. Die moet vaak vervangen worden door een andere machinist, omdat de schrik zo hoog zit. En doordat de machinist de trein stil heeft moeten zetten, loopt ook de trein erachter vertraging op. Mensen hebben geen idee wat voor gevolgen hun gedrag heeft. Zij lopen of fietsen door, vegen het zweet van hun hoofd en denken dat alles door kan gaan, maar dat is niet zo.”