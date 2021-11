Prorail verbijsterd: Trein botst met ‘mogelijk op spoor gezette’ scooter in Groningen

,,Als het klopt waar het nu op lijkt, dan is er sprake van opzet. Dat kan baldadigheid zijn of vandalisme. Dit is een ernstige zaak, die de veiligheid van het treinverkeer en mensen in de buurt van het spoor in gevaar brengt”, zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas.



De politie bevestigt het vermoeden dat er sprake is van opzet. ,,Daar gaan wij vanuit, maar het moet nog onderzocht worden. Er is alleen een scooter aangetroffen en geen persoon, dus hoe komt dat ding anders onder de trein?’’ De scooter zou een zogenoemde deelscooter zijn geweest. Diverse hulpdiensten zijn uitgerukt voor de situatie en verschillende treinen zijn uitgevallen. Er zijn geen gewonden gevallen.