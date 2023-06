ProRail volgde ‘cruciaal advies’ niet op tijdens rampavond op spoor: ‘Sociale schade is enorm’

ProRail had een deel van die problemen kunnen voorkomen als er was geluisterd naar een melding eerder op de avond, stelt Maatschappij voor Beter OV, een actiegroep voor de verbetering van het openbaar vervoer. ,,We hebben aan het begin van de avond via de telefoon erop aangedrongen om de bediening van de Amsterdamse verkeersleidingspost per direct door te schakelen naar de centrale post in Utrecht”, zegt voorzitter Rikus Spithorst. ,,Daar wilden ze niet aan beginnen. Ze vonden het een te groot risico, want dan zou het treinverkeer een aantal uur stil komen te liggen. Nou, we weten allemaal hoe de avond en ochtend verder is verlopen...”

Niet zonder gevolgen

Pas in de loop van de nacht besloot ProRail dat het overhevelen naar de noodpost in Utrecht noodzakelijk was. Veel te laat, zegt Spithorst. ,,Hierdoor konden heel veel mensen vanochtend niet met de trein. Dat is absoluut onaanvaardbaar.” Hij spreekt zelf van een ‘cruciaal advies’. ,,Een hele avond, nacht en deel van ochtend géén treinen. Dat kan gewoon niet. De schade is zowel sociaal als economisch enorm. Dit mag niet zonder gevolgen blijven.”



Het niet direct opvolgen van het advies wordt de komende dagen door ProRail geëvalueerd. ,,Of hier echt een fout is gemaakt moet uit die evaluatie blijken”, zegt een woordvoerder. ,,Besef wel: terugvallen op zo’n noodpost gebeurt niet zomaar. Daar gaat een grondige analyse aan vooraf.” ProRail stelt dan ook dat er een zorgvuldige afweging is genomen. ,,Het is geen kwestie van een knop omzetten en klaar: zo’n doorschakeling duurt zeker vier uur. In die periode kun je dus sowieso niet rijden. Dat is nogal wat.”



In de tussentijd probeerde ProRail zondagavond een andere oplossing te vinden, maar dat bleek onhaalbaar. Daarom werd in de nacht alsnog besloten tot de noodmaatregel. ,,We weten nog niet wat de oorzaak van de storing was. Het was daarom lastig om een juiste inschatting te maken.” Het bedrijf spreekt van een ‘rampscenario’ voor reizigers. ,,We hebben tot in het holst van de nacht keihard gewerkt om de storing op te lossen, maar het heeft niet mogen baten. Reizigers hebben op de stations moeten slapen, dat valt op geen manier goed te praten.”