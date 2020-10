Provincie en gemeente Haarlemmermeer willen Schiphol vol leggen met zonnepanelen

Vijftien jaar na vondst lichaam wil Andreas weten wie zijn vader was

11 oktober Als zijn vader dodelijk verwond wordt aangetroffen, huilt Andreas Jonkers niet van verdriet, maar van onmacht. Hij kende de man niet, want hij groeide zonder hem op. Als hij zelf een kind krijgt, wil hij weten wie zijn vader was. Over de zoektocht die volgde schreef uitgever Andreas Jonkers een boek.