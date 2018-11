Puberprofessor: Het zijn niet alleen maar lamlendige bankhangers

Beetje bij beetje is Het puberende brein- 37ste druk, 100.000 verkochte exemplaren - uitgegroeid tot algemeen geaccepteerde survivalgids voor ouders die de gevreesde leeftijdsfase van hun kinderen een beetje gezellig willen overleven. Maar, vertelt Crone halverwege het gesprek, het wordt niet alleen door ouders gelezen maar ook door pubers zelf.



Serieus? Kopen pubers uit zichzelf een boek van ruim tweehonderd pagina’s?

,,Dat niet natuurlijk. Ze vinden het in de boekenkast van hun ouders of ze lenen het. Ze moeten het voor school lezen, voor een profielwerkstuk of zo, en sturen me mailtjes. ‘Hoi Eveline, mag ik je interviewen?’ Heel leuk. Ze hebben trouwens bijna allemaal dezelfde vraag.’’



En dat is?

,,Of ze hun huiswerk beter kunnen maken mét of zónder muziek.’’



En?

,,Daar heb ik geen antwoord op. Ik heb het nooit onderzocht. In het algemeen kan ik wel zeggen dat multitasken niet bestaat. En nee, vrouwen kunnen het ook niet beter dan mannen. Onze hersenen kunnen gewoon niet twee taken tegelijk aan. Wat we wel kunnen leren, is snel tussen taken wisselen, maar het blijft het een of het ander.’’



Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie, auteur, moeder van een (bijna) puberdochter van 10 en een zoon van 5, schreef Het puberende brein in 2008. Ze werd in rap tempo een Bekende Wetenschapper, draafde op bij Ted-talks, bij DWDD, werd geïnterviewd door Vrij Nederland én Glamour en vindt al die aandacht ‘ontzettend leuk’. ,,Over pubers raak je niet uitgepraat, toch?’’



Dat ze vaak als ‘puberambassadeur’ wordt geïntroduceerd, vindt ze ‘ook helemaal prima’. Ze trekt bewust ten strijde tegen het beeld van het couchpotato-achtige sujet dat slechts op aarde is om anderen tot wanhoop te drijven. Een van de vrolijke zinnen uit haar boek: ‘adolescenten zijn vele malen creatiever, idealistischer en vindingrijker dan volwassenen’; en nog een: ‘de adolescentie is een tijdperk van unieke mogelijkheden’.



Crone: ,,Dat beeld van de lamlendige bankhanger bijstellen was geen doel, maar ik vind het wel een leuke bijkomstigheid. Toen ik met schrijven begon, stond de boekhandel vol met literatuur in de trant van ‘waarom de puberteit zo’n ellende is’ en dat herkende ik als wetenschapper helemaal niet.’’