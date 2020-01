Pubers gebruiken steeds massaler telefoon in verkeer, rapper Snelle grijpt in

VideoclipHet gebruik van telefoons in het verkeer onder 15- tot 17-jarige fietsers is de laatste jaren gestegen, blijkt uit nieuw onderzoek. Bekende rapper Snelle komt nu met een heftige videoclip om jongeren bewust te maken van de gevaren.

Ruim driekwart van deze groep puberende fietsers (77,6 procent) geeft momenteel aan hun telefoon weleens te gebruiken in het verkeer, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in opdracht van verzekeraar Interpolis. In 2017 ging het nog om 71 procent van de 15- tot 17-jarige fietsers.

Niet al het telefoongebruik in het verkeer is even gevaarlijk. Zo is het gewoon toegestaan om muziek te luisteren met je oortjes of je telefoon in een houder te gebruiken als navigatiesysteem. Maar vanaf afgelopen juli mag je niet meer met je telefoon in de hand appen terwijl je rijdt op de fiets. Als je dan wordt betrapt, kan je een boete verwachten van 95 euro.

In gesprek met jongeren

Om jongeren aan te spreken op hun gevaarlijke gedrag, brengt rapper Snelle vandaag zijn nieuwe track Smoorverliefd uit via ROQ ’N Rolla Music. In de bijbehorende videoclip vertelt hij het verhaal van twee verliefde tieners die door een ongeluk niet meer samen zijn. Snelle liet zich voor dit nummer inspireren door in gesprek te gaan met jongeren die door afleiding van hun telefoon een ongeluk hebben gehad.

Snelle vertelt: ,,Ik was me ook niet altijd bewust dat je telefoon gebruiken op de fiets gevaarlijk is. Toen ik op uitnodiging van Interpolis in gesprek ging met wat jongeren en hun verhalen hoorde, snapte ik pas wat een probleem dit is.’’