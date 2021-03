Publicist neemt het op voor bedreigde schrijfster Gül: ‘Ongelooflijk dat ze zich schuil moet houden’

Yesim Candan, zelf ook columnist/publicist met Turkse roots, is zich kapot geschrokken van ‘alle bagger’ die er de afgelopen weken is uitgestort over Lale Gül, de schrijfster die recent debuteerde met de autobiografische roman Ik ga leven over haar beklemmende jeugd in een streng-islamitisch Turks gezin in Amsterdam-West. ,,Ongelooflijk wat er afkomt op een schrijfster die een inkijk in dit deel van de Turkse gemeenschap geeft. Dat ze de ergste doodsbedreigingen op sociale media krijgt, dat er afbeeldingen met pistolen worden opgestuurd, dat ze wordt gedwongen zich schuil te houden.’’