Publiek gaat los op proeffestival in Biddinghuizen: ‘Mensen om je heen, muziek, onwerkelijk’

Stinkend huis na overlijden: wie moet het schoonma­ken?

17 maart Omwonenden van een woning in Breda zitten behoorlijk met hun handen in het haar. In en rond hun huizen hangt een lijkgeur en zoemen dikke vliegen, nadat hun buurman maandenlang dood in zijn woning lag. De gemeente geeft echter te kennen dat het schoonmaken van de woning van de gestorven buurman niet haar verantwoordelijkheid is, maar die van de nabestaanden. Maar wat als die niets doen?