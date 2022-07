Puppy Beertje verdwijnt tijdens Vierdaagsenacht en is later op het station gezien: ‘Ik leef in een nachtmerrie’

NIJMEGEN - De 14 weken oude pup Beertje is in de nacht van donderdag op vrijdag verdwenen tijdens de Vierdaagsefeesten in het centrum van Nijmegen. Baasje Charlotte van Haren (26) heeft de hele nacht tevergeefs gezocht naar de abrikooskleurige poedel. ,,Ik ben ten einde raad.’’

Charlotte en haar vriend Roy (29) wonen in het centrum van Nijmegen en lieten Beertje rond 00.15 uur uit in een parkje aan de Kroonstraat. Dat doen ze vaker voor hun huis.

Ze wonen niet midden in het feestgedruis van de Vierdaagsefeesten. Maar over de Parkweg bij het Kronenburgerpark, komen veel bezoekers voorbij.

Hevig geëmotioneerd

,,Ze had geen riem om. We hebben 10 seconden niet gekeken en toen was ze weg. Ik begrijp er helemaal niets van. Ik leef in een nachtmerrie.’’

Volledig scherm De vermiste pup Beertje. De poedel verdween vanaf de Kroonstraat in het centrum van Nijmegen tijdens de Vierdaagsefeesten. © Eigen foto

Beertje, ze heeft een opvallend wit puntje bij de staart, heeft een zwarte halsband met een penning waarop haar adres staat. Ook is ze gechipt, vertelt de Nijmeegse hevig geëmotioneerd.

De verdwijning van de Toy poedel die ze zes weken geleden in huis kregen, maakt haar intens verdrietig. ,,Heel erg. Beertje is zo’n lief beestje, zo knap. Ze is in een korte tijd zo’n groot deel van ons leven gaan uitmaken.’’

Oproep

De hele nacht hebben Charlotte en Roy in de feestende binnenstad gezocht naar de poedel. ,,Ik kan me niet eens meer herinneren of het druk was. Om 05.00 uur wisten we het ook niet meer. We zijn twee uur op bed gaan liggen met de deur open, toen zijn we online oproepen gaan plaatsen. Hebben we een flyer gemaakt.’’

Dat leverde één concrete tip op. Een meisje denkt Beertje gezien te hebben op het centraal station in Nijmegen. Daar zag ze iemand met een poedelpup in de armen in een trein richting Utrecht stappen.

Charlotte: ,,Ze zag het in een flits. Ze vond het een vreemd beeld. Om met zo'n kleine puppy midden in de nacht in zo’n drukke stad te zijn en te gaan reizen. De kleur, tijd en het formaat klopten. Ik hoop dat iemand haar veilig heeft willen stellen.’’

Politie

De baasjes namen contact op met de politie en de NS. Die laatste kan alleen op verzoek van de politie camerabeelden vrijgeven, kregen ze te horen. Bij de politie kunnen ze volgens Charlotte maandag pas terecht voor aangifte.

Ten einde raad denkt Charlotte erover na de gouden tipgever ruimhartig te belonen. ,,Beertje is zo'n lieve, mooie hond. Echt ongelooflijk. Ze liep wel eens naar iemand toe, maar kwam altijd bij ons terug. Ze was echt aan ons gehecht. Ik ben helemaal in shock, nog steeds.’’

Volledig scherm De vermiste pup Beertje en haar baasjes Charlotte en Roy. De poedel verdween vanaf de Kroonstraat in het centrum van Nijmegen tijdens de Vierdaagsefeesten. © Eigen foto