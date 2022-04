Puppy's van omstreden fokker doodziek: ‘Dierenarts moest ze laten inslapen’

Het is november 2019 als René Rodenburg via via terechtkomt bij de bewuste kennel in het dorpje Tienhoven. „Ze vertelde een hobbyfokker te zijn en zou met haar honden één nestje per twee jaar fokken.” Het eerste contact loopt soepel en voelt goed: de familie Rodenburg besluit te gaan kijken bij de hondjes. „We kwamen aan in een keurig woonhuis, waar de pups in een verwarmde, schone bijkeuken lagen. Ze leken alle aandacht te krijgen, al onze vragen werden beantwoord, we kregen de ouders én hun papieren te zien.”