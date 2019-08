PvdA bedolven onder haatreacties na boerka-foto op Canal Parade: ‘Bizar, op naar de nul zetels’

De gekleurde boerka’s zijn bedoeld als protest tegen het boerkaverbod, dat op 1 augustus is ingegaan. Op borden die de protesteerders vasthielden, valt te lezen: ‘burqa queens’ en ‘no human is free, until we are all free’.



De protestactie raakt bij honderden mensen een gevoelige snaar. Voormalig Tweede Kamerlid Daniel van der Ree (VVD) doet de actie af als ‘bizar’. ‘Op naar de 0 zetels op deze manier (wat ik de PvdA niet gun)’, laat hij weten op Twitter.