PVV-lijsttrekker in Zaanstad stalkte vrouw drie jaar lang

De kandidaat PVV-lijsttrekker Koert Calkhoven in Zaanstad stalkte drie jaar lang een vrouw en is om die reden in 2016 ontslagen als ICT’er bij de politie. De PVV wil hem desondanks op de lijst handhaven.

In een brief van het openbaar ministerie van november vorig jaar aan het vrouwelijke slachtoffer stelt plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie Steenbrink dat Calkhoven ’zwaar disciplinair’ is gestraft vanwege de stalkingszaak, die duurde van september 2011 tot en met 12 december 2014. Die straf blijkt ontslag te zijn, zo bevestigen meerdere bronnen aan het Noord Hollands Dagblad.

Datingsite

Het slachtoffer leerde Calkhoven kennen via een datingsite. Toen zij tegen haar zin in contact kwam met zijn vrouw, verbrak ze het contact. Daarna begon de politiemedewerker haar te stalken. Drie jaar lang, met telefoontjes, sms’jes en mailtjes. En hij achtervolgde haar met de auto.

,,Soms dacht ik echt, hoe weet je in hemelsnaam dat ik nu hier ben? Overal waar ik naar toe ging, dook hij op. ’s Morgens stond hij me al op te wachten bij mijn huis”, zegt de vrouw in het Noord Holland Dagblad. ,,Hoe hij dat deed naast zijn baan? Ik heb echt geen idee.’’

In opspraak

Calkhoven is niet het eerste kandidaat-gemeenteraadslid van de PVV dat in opspraak komt. In Rotterdam, Utrecht en Rucphen moesten lokale PVV’ers al het veld ruimen.

Fractievoorzitter Ilse Bezaan van de PVV in Provinciale Staten van Noord-Holland hoopt Calkhoven te kunnen handhaven: ,,Hij is niet veroordeeld, de zaak is geseponeerd. Hij heeft ook een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd dus steunen we hem. Nederland is nog altijd een rechtsstaat.’’ De Zaankanter biechtte zelf de kwestie op bij Bezaan, zegt ze. Of hij daarbij ook vertelde van zijn ontslag is onduidelijk. Bezaan zegt daar niet op in te kunnen gaan. Inhoudelijk wil zij ook niet op de zaak ingaan.

'Onprettig'