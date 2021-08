Quinsy Gario in beroep tegen schorsing BIJ1

Met de reactie van Gario, die tot dusver op de vlakte bleef over zijn schorsing, sleept de onenigheid binnen de jonge partij zich voort. Medestanders van Gario laten zich horen op sociale media, omdat zij vinden dat het partijbestuur vooringenomen gehandeld heeft. Op korte termijn moet een nieuwe algemene ledenvergadering stemmen over een definitief royement van Gario.

In een bezwaarschrift, in handen van Trouw, schrijft Gario dat het ‘signaalonderzoek’ van advocatenkantoor Van Overbeek De Meyer onmogelijk als basis kan dienen voor zijn schorsing. De dochteronderneming van het bureau die het conflict onderzocht, de Landelijke Klachtencommissie, schrijft op de website dat zo’n signaalonderzoek ‘geen onderzoek (...) gericht op waarheidsvinding en harde feiten’ is. Gario: ,,Het signaalonderzoek bevat simpelweg geen feiten over mijn gedrag of uitingen.”