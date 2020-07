Racisme is af te leren volgens deze onderzoeker, kijk maar naar Zuid-Afrika

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: racisme afleren is moeilijk. Het is een zwaar, emotioneel, langdurig proces, leerde socioloog Jacob Boersema (43) sinds hij naar Zuid-Afrika toog om te bestuderen hoe witte Zuid-Afrikanen zichzelf na de apartheid opnieuw uitvonden. In New York, waar hij lesgeeft aan universiteit NYU, rondde Boersema onlangs een boek af over de inzichten die hij opdeed. Volgend jaar ligt het in Amerikaanse wetenschappelijke boekhandels, vertelt hij op een terras even buiten New York, waar hij de coronaquarantaine doorstaat bij zijn Amerikaanse schoonouders.