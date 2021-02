Racistische appjes van Baudet? In het Brabantse provinciehuis malen ze er niet om

Coronavirus LIVE | Vandaag eerste prikken met vaccin AstraZene­ca, Australian Open verder zonder publiek

6:57 Het derde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar is, wordt vandaag voor het eerst toegediend op de GGD-vaccinatielocatie bij het stadion van ADO Den Haag. Een verpleeghuismedewerker krijgt het vaccin van AstraZeneca. Met ingang van morgen is er geen publiek meer welkom in Melbourne Park waar de tenniswedstrijden van de Australian Open worden gespeeld. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.