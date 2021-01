Radboud maakt grafkisten, ook voor doodgeboren baby’tjes of een vermoord kind

Studente Natascha (19) leert niks, en ze is niet de enige: ‘Ik moet straks sollicite­ren met een coronadi­plo­ma’

10:53 Van bed naar bureau, van bureau naar bed. Het is dat Natascha Nijkamp (19) zo nu en dan eens naar het toilet moet, anders zou de Vriezenveense voor haar studie haar kamer niet eens uit hoeven. Zo onderwijs volgen, dat is helemaal niets, vindt ze. „Ik voel me werkloos.” En ze is niet de enige.