Ralf, cliënt bij door dodelijk schietdrama geraakte zorgboerderij, zamelt geld in: ‘Wil doen wat ik kan’

Ralf kwam afgelopen vrijdag net thuis van een tripje naar Disneyland, toen zijn moeder Betsie hem met pijn in haar hart het afschuwelijke nieuws moest vertellen. Dat op de boerderij waar hij al jaren meermaals per week komt, meerdere mensen zijn neergeschoten. Dat twee mensen zijn overleden, en dat nog twee anderen zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Het nieuws kwam aan als ‘een mokerslag’, vertelt zijn moeder in hun huis in Ridderkerk. ,,Hij heeft een verstandelijke beperking, en dan is het nog wat lastiger om te verwerken allemaal.”