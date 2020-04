Ramkraak juwelier Tubbergen: politie lost waarschuwingsschoten, vijf verdachten vast

INTERVIEW Modellenma­ker RIVM waarschuwt: ‘Zomaar even de scholen opendoen, kan niet’

6:00 Het coronavirus is zo snel en ongrijpbaar dat versoepeling van restricties alleen heel voorzichtig kan. Scholen kunnen slechts onder ‘strikte voorwaarden’ open, bijvoorbeeld basisscholen eerst, of oefenen in één regio. Dat zegt Jacco Wallinga, de belangrijkste rekenaar van het RIVM. Zijn virusmodel geldt wereldwijd als gouden standaard. ,,Als je nu verslapt, komt het net zo hard terug.”