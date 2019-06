Rappers nemen het op voor Boef en Ali B: ‘Dit is een hetze tegen de hiphop’

Morgen in Ochtend Show to go: veel animo voor beveiligen vrouwen bij abortuskli­niek

20:16 Op dinsdag 4 juni zijn Floor Boots van feministisch platform de Bovengrondse en watergezant Henk Ovink te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.