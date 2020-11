Reacties op versoepeling maatregelen: attractieparken en musea ‘superblij’, onbegrip bij horeca

Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld dat cafés en restaurants nog dicht moeten blijven. Ook omdat premier Rutte vorige week nog aangaf voor het eind van deze week te laten weten of de horeca voor de kerst open kan.

,,De persconferentie biedt ons geen perspectief‘’, zegt voorzitter Robèr Willemsen. ,,Op 8 december horen we pas of we eventueel op 15 december weer open mogen. Dat is erg laat, omdat het voor ondernemers te kort is om zich in een week tijd nog voor te bereiden op een heropening. Je hebt te maken met leveranciers, moet geld investeren in de aankleding. Dus ik hoop eigenlijk dat we begin december al horen wat er mogelijk is.‘’

Willemsen is blij voor musea, dierentuinen en pretparken dat ze weer open mogen. Tegelijk heeft hij daar gemengde gevoelens bij, omdat de argumenten voor sluiting van horeca - aantal besmettingen, verkeersbewegingen - niet onderbouwd worden. Ook zou het geen primaire levensbehoefte zijn.

Geen lijn

,,Het geeft aan dat er geen lijn zit in het beleid. Het is super voor dierentuinen en pretparken dat ze weer open mogen. Mensen hebben daar ook behoefte aan. Maar dat zorgt toch ook voor veel verkeersbewegingen en je kunt je afvragen of dat wél een primaire levensbehoefte is.‘’

Onlangs lanceerde Horeca Nederland samen met VNO-NCW en MKB Nederland een plan met maatregelen voor het slim en veilig openen van de horeca. ,,Iedereen was enthousiast, maar sindsdien ligt het stil. Wordt het door het ministerie wel serieus genomen?’’

Willemsen hoopt dat volgende maand nog iets van het rampjaar gered kan worden. De brancheorganisatie roept het kabinet dringend op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven of en wanneer de horeca (deels) weer de deuren kan openen.

,,Ik schrik als ik een datum als 15 januari hoor‘’, zegt Willemsen. ,,De decembermaand is belangrijk voor de omzet maar ook voor het moreel van ondernemers en gasten. Laten we hopen dat we 15 december weer open kunnen, want iedere week in december is meegenomen. Maar het verdient niet de schoonheidsprijs.‘’

Volledig scherm Heropening van pretpark Walibi Holland in mei. Links directeur Mascha van Till © Foto Freddy Schinkel

Attractieparken

De Club van Elf, de vereniging van dagattractiebedrijven, reageert verheugd op het nieuws uit de persconferentie. ,,We zijn superblij dat attractieparken, dierentuinen en musea weer open mogen’’, zegt voorzitter Mascha van Till. ,,Wij zijn professionals in gereguleerd bezoek. Het is veiliger om in onze parken en musea te zijn, dan om met z’n allen naar de duinen of het bos te gaan.’’

Van Till is ook directeur van Walibi Holland. Dat park is in de winter dicht, maar sommige pretparken hebben een speciaal winterprogramma. Zo opent de Efteling ‘s winters de Winter Efteling. Het attractiepark is dan ook ‘absoluut blij’ dat de deuren weer open mogen. De Winter Efteling zou eigenlijk maandag openen, maar dat staat nu voor komende donderdag gepland.

Ook Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, noemt het ‘fijn’ dat mensen weer naar musea mogen. Volgens Moll maken de strikte protocollen museumbezoeken veilig.

Sportscholen en zwembaden

Sportscholen zijn blij dat ze weer groepslessen mogen geven, zij het met 1,5 meter afstand tussen de maximaal dertig deelnemers per zaal. ,,Groepslessen zijn erg populair’’, aldus Ronald Wouters, voorzitter van branchevereniging NL Actief. ,,Mensen hebben al zo weinig vertier, een groepsles is ook een stukje vermaak.‘’

Ook zwembaden mogen weer open en lessen aanbieden. ,,Het is heel fijn dat kinderen nu weer zwemlessen mogen volgen en ook voor ouderen die in vorm willen blijven is het mooi dat er weer gezwommen kan worden’’, zegt Guust Jutte van de KNZB namens de zwembadbranche.

Ook seniorenorganisatie KBO-PCOB is blij dat ouderen weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen, onder meer door de heropening van buurthuizen. ,,Een half uurtje lopen per dag kan het verschil maken in strijd met het coronavirus’’, aldus de organisatie.

Poppodia en schouwburgen

Voor poppodia brengen de versoepelingen dinsdag niet veel goeds. Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF): ,,Veel podia zijn al dicht sinds het aantal bezoekers van zestig naar dertig ging. Sindsdien is de situatie heel penibel. ,,Daar zal dit niets aan veranderen.‘’

Maandag stelde de VSCD, de koepel van schouwburgen en andere podia, al dat bijna de helft van de Nederlandse theaters de deuren voorlopig niet meer opent. Ze kunnen het logistiek niet meer bolwerken en willen zich liever richten op het nieuwe jaar.

