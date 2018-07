Realityster Barbie opnieuw afgevoerd met ambulance

De Haagse realityster Samantha de Jong (Barbie) is vanmorgen opnieuw met een ambulance afgevoerd na een incident bij een huis aan de Korbootstraat in Scheveningen. Dat melden verschillende bronnen aan Omroep West.

De politie in Den Haag wil niet bevestigen dat het om De Jong gaat. Wel dat er ter plekke een persoon op straat lag 'die is overgedragen aan het zorgkader'. Barbies ex-partner Michael zegt tegenover Omroep West desgevraagd van niets te weten. Hij wil verder ook niet reageren. Een paar maanden geleden had Barbie ernstige psychische problemen en moest ze na overmatig drugsgebruik en een zelfmoordpoging worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Dramatisch

Volgens Rolf Tangel, de ex-vriend van Samantha de Jong, is hij vanmorgen 'platgebeld' door mensen die in de buurt van Barbie wonen en haar goed kennen. Tangel, die momenteel in Spanje verblijft: ,,Het verbaast me helemaal niks dat er weer iets dramatisch in haar leven is gebeurd. Ze heeft, nadat ze zichzelf eerder dit jaar iets aan had gedaan, wat mij betreft veel te kort in een kliniek gezeten om mentaal in orde te komen. Samantha is nog onvoldoende stabiel om de draad van haar leven weer op normale wijze op te kunnen pakken.''

Tangel is zich 'kapot geschrokken'. ,,Ze is en blijft een onstabiele persoonlijkheid die nog steeds heel graag de realityster uit wil hangen. Beter voor haar zou zijn eens een jaar of meer uit de publiciteit te blijven en te genieten van een normaal leven als moeder van twee kinderen.''

Volgens Tangel waren de twee kinderen van Samantha de Jong en haar ex-man Van der Plas tijdens het incident niet in de woning toen er iets met haar gebeurde. ,,Geen idee of ze iets hebben gezien'', benadrukt Tangel. De kinderen van de twee wonen afwisselend bij hun moeder in Den Haag en vader in Spanje. Momenteel zijn hun zoon Milano (3) en dochter Angelina (6) in Den Haag, zo blijkt uit recente Instagram-posts van Barbie.

Jake Hampel, tot voor kort de manager van Samantha de Jong, is net als Tangel enorm geschrokken. ,,Dit lag al tijden in de lijn der verwachtingen'', zegt hij met grote stelligheid. Hij adviseerde de Haagse begin dit jaar zich te laten behandelen in een Zuid-Afrikaanse kliniek die gespecialiseerd is in het behandelen van mensen met verslavingen en psychische problemen. ,,Daar zijn internationale supersterren, maar ook ettelijke Nederlandse soapacteurs van hun hardnekkige gewoontes afgeholpen. Maar Samantha wilde dat pertinent niet. Ze vindt zichzelf 'sterk' genoeg om alles weer op de rails te krijgen. Toen ze dat advies in de wind sloeg, wat dat voor mij dé reden om haar niet meer te managen.''

Hampel, die het leven van De Jong alleen nog zijdelings volgt, weet niet wat er vanmorgen met haar is gebeurd. Maar hij vreest het ergste. ,,Ik weet al sinds 2013 dat ze psychische problemen heeft en ben meermaals met haar voor hulp naar een aantal psychologen geweest. Maar steeds weer vond ze dat ze haar boontjes zelf beter kon doppen.''

De oud-manager hoopt dat het jongste incident een wijze les is voor de Haagse. ,,Ze moet gewoon worden geholpen door specialisten, want ze heeft een matige mentale weerbaarheid, is uiterst onzeker en makkelijk door haar omgeving te beïnvloeden.''

Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl