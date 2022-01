Rebellerende burgemeester brengt kabinet in lastig parket: ‘Niks van Yesilgöz gehoord’

video Wereldpri­meur voor Nederlands Forensisch Instituut: criminelen sneller in beeld dankzij nieuwe dna-tech­niek

Het zal je maar gebeuren. Je bent even de deur uit en ontdekt bij terugkomst dat een inbreker in jouw huis is geweest. De impact is groot: angst, slapeloze nachten. Zal de dader worden gepakt? Die kans is nu groter dan ooit tevoren; dankzij een nieuwe uitvinding bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat heeft al aan minuscuul spoor - bijvoorbeeld een bloeddruppeltje - genoeg om razendsnel de inbreker in beeld te krijgen.

13 januari