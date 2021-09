Rechercheurs vielen 2 jaar geleden de slaapkamer Richard de Mos binnen: ‘Wat heb ik fout gedaan?’

Ranja en knakworst in het ziekenhuis, ‘dat kan echt niet’. Dit is de strijd van huisarts Iris

26 september Knakworst en kroket in het ziekenhuis, kan dat? Iris de Vries (37) uit Zwolle vindt van niet. Ze is voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl en moeder van een zoon van 4. Toen hij plots in het ziekenhuis belandde, kreeg hij ranja en knakworst aangeboden en kon zij kiezen tussen een saucijzenbroodje en een kroket. ,,Verbijsterend. Een ziekenhuis moet het goede voorbeeld geven.”