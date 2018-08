Rechtbank beëindigt tbs met dwang voor Avi C.

Familiedrama 'Een wonder dat zo weinig vaders doordraai­en omdat ze hun kind niet mogen zien'

16:39 De 47-jarige Linda Olthof en haar zesjarige zoontje Jimmy zijn dinsdag in New York doodgeschoten door de ex van Olthof. De man zou tot zijn daad zijn gekomen omdat hij vond dat hij zijn zoontje veel te weinig zag. Volgens deskundigen komt het in Nederland veel vaker voor dat vaders hun kinderen maar zeer weinig zien. Met alle gevolgen van dien.