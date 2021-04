Rechtbank geeft Udense pooier geen tweede kans om te vluchten: ‘Wil mijn leven weer oppakken’

AIVD: Nederland vaker doelwit van digitale spionage

29 april Nederland is steeds vaker een gewild doelwit van digitale spionage en cyberaanvallen. Rusland, China en Noord-Korea probeerden vorig jaar op grote schaal in te breken bij bedrijven en overheidsorganisaties om kennis en technologie te stelen. Dat constateert de inlichtingendienst AIVD in het jaarverslag 2020.