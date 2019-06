Rechtbank: raket op gebouw Panorama is geen aanslag op persvrijheid

In die telefoongesprekken spreekt Richard Z. met John P. over het uitvoeren van een klus. Ook deed hij een voorverkenning in de buurt van het gebouw van het tijdschrift. Uit aanvullend politieonderzoek kwamen daarna deze John P. en Mike van B. als verdachten in beeld bij het rechercheteam. Op de lanceerbuis van het wapen werd dna gevonden van John P. En in de auto van Van den B. werden glasdeeltjes gevonden, die afkomstig lijken te zijn van de door de explosie kapotgeslagen ramen. Sterk bewijs, vindt ook de rechtbank. Maar van een aanslag op de persvrijheid is geen sprake, aldus de rechtbank. Een duidelijk motief ontbreek, aldus de rechters. ,,Van een duidelijke beweegreden voor het schieten is niets gebleken. Dat de redactie van een bekend tijdschrift hier is gevestigd is geen strafverzwarende aangelegenheid. Duidelijk is dat zij een signaal willen afgeven. Er is duidelijk sprake van intimidatie.”