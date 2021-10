Rechtbank spreekt man (55) vrij die op homodatingsite chatte met lokprofiel ‘Quinten’ (16)

De man trapte in de val van een lokprofiel van de politie en dacht te chatten met de 16-jarige Quinten. In werkelijkheid sprak hij met een agent. De rechtbank is van mening dat er niet genoeg bewijs is dat de man de jongen daadwerkelijk seksueel wilde uitbuiten.

De Loenenaar benaderde ‘Quinten’ via de homo-datingwebsite Bullchat. ,,Hee gozer, ik zoek een jongere escortboy die bij mij thuis klantjes ontvangt. Lekker chillen, fifty-fifty opbrengst. Dat heb ik vroeger ook gedaan voor de fun. Jij bepaalt de klanten, ik zorg voor poppers, chems, fun”, is een greep uit de berichten die hij naar de jongen stuurde. Achter het profiel van Quinten zat geen jongen van 16, maar een politieagent. De man werd al snel aangehouden.

Lokprofiel

Quinten is één van de lokprofielen die door het OM wordt ingezet om mensenhandelaren op te sporen. Dit soort lokpubers worden vaker ingezet in zedenzaken, maar dit was voor het eerst dat zo’n 'nepprofiel’ werd gebruikt in de strijd tegen mensenhandel. De betrokken officier van de justitie, Daphne van der Zwan, zei recentelijk tegen deze krant dat een straf ‘veel mogelijkheden kan bieden voor de toekomst’ als het aankomt op de inzet van lokpubers. Zij eiste acht maanden gevangenisstraf tegen de Loenenaar, waarvan vier voorwaardeijk.

De rechter is echter van mening dat het niet vaststaat dat de man daadwerkelijk een minderjarige jongen seksueel wilde uitbuiten. Volgens de rechtbank is het deel waarin de man een afspraak wilde maken niet 'concreet’ geweest, en zijn er twijfels bij de vraag of de man écht van plan was een afspraak te maken met de jongen. Daarom werd de Loenenaar vandaag vrijgesproken.

