Rechter: Armeens gezin mag worden uitgezet, ondanks politieke discussie

De Armeense familie Grigoryan ( vader, moeder, drie kinderen ), wiens uitzetting voor het begin van de middag gepland (13.10 uur) staat, putte daar nieuwe hoop uit. Hun advocaat startte voor het weekend al twee spoedprocedures bij de rechtbank. Die werden vanochtend rond 11.00 uur afgewezen. ,,De voorzieningenrechter heeft zojuist uitspraak gedaan. Beide verzoeken die de familie hadden gedaan zijn afgewezen. Dat betekent dat ze kunnen worden uitgezet. Het ene verzoek was op basis van medische gronden, ten aanzien van de dochter. Het andere verzoek was een algeheel bezwaar tegen de feitelijke uitzetting, ten aanzien van de hele familie’’, aldus de rechtbank. De rechter spreekt zich daarmee alleen uit over de gevoerde procedures en de beoordeling van de immigratiedienst IND, niet over de politieke discussie.

Het gezin is vanochtend in het detentiecentrum in Zeist opgehaald en naar luchthaven Schiphol vervoerd. Daar zullen ze aan het begin van de middag op een vliegtuig richting Armenië gezet worden. Volgens PvdA-politica en kinderrechten activiste Esther van Dijken is het gezin ‘radeloos'. ,,De moeder belde me net vanaf Schiphol. Totaal radeloos", vertelt ze aan deze site. Van Dijken zet zich al enkele jaren in voor het in Nederland houden van ‘pardon-kinderen’. ,,De moeder is in paniek. Haar dochter heeft medische begeleiding nodig die in Armenië niet voor handen is. Er is sowieso niets voor hen geregeld daar. Ze komen er vannacht aan en worden dan door de Nederlandse marechaussee, die meevliegt, overgedragen aan de Armeense autoriteiten.”