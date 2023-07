Rechter deelt veel hogere straf uit aan afgewezen asielzoeker die hete olie over COA-medewerkers gooide

Asielzoeker Tarek S. gooide, nadat zijn verzoek om een verblijfsvergunning voor de derde keer was afgewezen, twee pannen hete olie over twee medewerkers van het azc in Sweikhuizen Zij raakten zwaargewond. De rechtbank in Maastricht veroordeelde S. maandag tot twaalf jaar cel, veel langer dan de eis van het Openbaar Ministerie.

Het OM eiste twee weken geleden zeven jaar cel tegen Tarek S. voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel, maar de rechtbank vindt de gevolgen van zijn daad zo gruwelijk dat ze er vijf jaar cel bij doet.

Het incident op donderdag 27 januari 2022 in het Limburgse azc Sweikhuizen was inderdaad gruwelijk. COA-medewerkers vertellen Tarek S. (43) ’s middags dat hij zal worden overgeplaatst naar een opvanglocatie in Arnhem. Hij is al acht jaar in Nederland, zijn asielaanvraag is al twee keer afgewezen, dit lijkt de derde keer te worden. Het COA overweegt hem zelfs een verbod voor alle opvanglocaties op te leggen. ,,Ik schrok en was bang. Ik wilde niet worden overgeplaatst”, zei Tarek tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden.

‘s Avonds loopt hij naar de keuken op de derde verdieping van het azc, daar warmt hij twee pannen met 6 liter zonnebloemolie en frituurvet op. Daarna houdt hij een brandende zakdoek onder het brandalarm. Als twee vrouwelijke COA-medewerkers de trappen op komen om de oorzaak van het brandalarm te vinden, gooit Tarek de olie over hen heen. De vrouwen gillen van de pijn en worden door andere azc-bewoners onder de douche gezet. Tarek loopt ondertussen naar buiten en laat zich aanhouden als de politie aankomt.

Vier huidtransplantaties

De gevolgen van de aanval zijn enorm. De ene COA-medewerker lag drie weken op de intensive care, kreeg vier huidtransplantaties en heeft brandwonden op 23 procent van haar lichaam. Ze zal daar de rest van haar leven last van hebben. De tweede COA-medewerker lag een tijdje in coma en had ook meerdere huidtransplantaties nodig. Ze heeft brandwonden boven op haar hoofd en op haar oor, voorhoofd en schouders. ,,De acties van één man hebben mijn leven op z’n kop gezet. Ik kan niet meer paardrijden, niet meer motorrijden. Ik zie mezelf ook niet meer op een azc werken”, stelde ze eerder in een slachtofferverklaring.

S. bood tijdens de zitting twee weken geleden zijn excuses aan voor zijn daad. Tijdens zijn verhoren bij de politie zei S. dat hij tot zijn daad kwam, omdat hij niet weg wilde uit Nederland. Als uitzetting dreigde, ging hij liever de gevangenis in. Psychologen vermoeden een paranoïde stoornis bij hem.

Cynische situatie

Advocaten van de slachtoffers spraken van een cynische situatie. De slachtoffers zien S. graag lang de cel ingaan, maar dat geeft hem tegelijkertijd ook wat hij wilde bewerkstelligen met zijn aanval: langer in Nederland blijven. Wat er na zijn gevangenisstraf met S. moet gebeuren is sowieso de vraag. Volgens het Openbaar Ministerie is hij een in Koeweit geboren Iraniër. Volgens zijn advocaten is dat niet per se waar, maar hoe het wel zit, willen ze niet zeggen. Daarom is het onduidelijk wat ‘uitzetting naar zijn land van herkomst’ precies inhoudt.

De twee slachtoffers deden tijdens de zitting twee weken geleden ook een oproep aan de politiek in Den Haag. Zij zien dat er steeds meer mensen met ‘complexe psychische problemen in de asielopvang zitten’ waardoor de veiligheid van bewoners en personeel onder druk komt te staan. ,,Wat deed deze meneer in de opvang? Hij was al twee keer afgewezen. Hoe is het mogelijk dat hij er bij zijn derde aanvraag niet uit is geplukt?”, zei een van hen.

