Rechter: Horeca moet deuren dichthouden

Eigenaar Michael Meeuwisse van de Haagse bodega De Posthoorn spande het kort geding aan omdat hij niets meer snapte van het coronabeleid en zo snel mogelijk open wilde. Zo’n zestig uitbaters steunden zijn initiatief, onder wie Maarten Hamel van het Brabantse restaurant ‘t Geheim van Bergen. Hij is teleurgesteld in de uitspraak. ,,Dit is een domper. We hadden iets ander gewild, maar hopen in elk geval dat het signaal aankomt in politiek Den Haag. Dit kan zo niet verder. We mogen geen boterham verdienen, maar er komt geen hulp. Steunpakketten laten op zich wachten en zijn ontoereikend. We hebben ons constant aan alle regels gehouden, maar het voelt nu alsof we gestraft worden.“