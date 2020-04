Rechter ‘not amused’: coronahoester duikt ineens op in de rechtszaal

Video/update Vorige week 2000 mensen meer overleden dan gemiddeld: ‘Sterfte soms vier keer zo hoog’

13:53 Het sterftecijfer is de afgelopen weken een stuk hoger uitgevallen dan gemiddeld voor deze periode. In week 14 zijn ongeveer 5100 mensen meer overleden, dat is ongeveer 2000 meer dan in de eerste weken van het jaar. In absolute aantallen is het ook meer dan tijdens de hongerwinter, toen stierven er ongeveer 4500 mensen in één week tijd.