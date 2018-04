Rechter: OM mag accountants van KPMG niet vervolgen om fraude Ballast Nedam

Advocaat: AIVD luisterde vertrouwe­lijk gesprek met Syriëgan­ger af

12:32 De geheime dienst AIVD heeft een vertrouwelijk gesprek tussen de teruggekeerde Syriëganger Youssef C. en zijn advocaat Andre Seebregts afgeluisterd. ,,Die informatie wordt nu in de rechtszaak tegen hem gebruikt en dat mag niet”, zei Seebregts vanochtend tijdens de rechtszaak tegen C.