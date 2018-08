Rechter: Ontsnapte rode eekhoorn 'Boefke' hoeft niet terug de cel in

WHO slaat alarm: grootste mazelenepi­de­mie in Europa in tien jaar

15:08 Meer dan 41.000 kinderen en volwassenen in Europa zijn in de eerste helft van 2018 getroffen door mazelen. Daarmee zijn er in een half jaar tijd al veel meer gevallen geconstateerd dan er in de afgelopen tien op jaarbasis zijn geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt nu aan op maatregelen.