Rechter stuurt zaak ‘liegende rechter’ terug naar strafrechter

De rechter in Den Haag gaat de rechtbank Zwolle niet dwingen om een proces-verbaal aan te passen. Daar had advocaat Yehudi Moszkowicz dinsdag om gevraagd omdat een van de rechters in een proces-verbaal gelogen zou hebben over de voortgang van een strafzaak, waardoor een oud-bankier nu onterecht in detentie zou zitten.

Het kort geding van gisteren in Den Haag over een mogelijk vervalst proces-verbaal vloeide voort uit een grote strafzaak tegen de voormalige oud-bankier wegens het witwassen van miljoenen euro’s in Zwitserland. Moszkowicz betoogde in die zaak dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is omdat de constructie waar de bankier gebruikt van maakte niet strafbaar is Nederland.

Leugen

Omdat de rechtbank daar een aparte beslissing over moet nemen, werd de strafzaak op 18 juni eerst aangehouden. De rechter vergat hierbij volgens Moszkowicz echter de zaak officieel te schorsen, een fout met mogelijk grote gevolgen voor de detentie van de verdachte.

Het werd volgens Moszkowicz pas echt gek toen hij later in het opgemaakte proces-verbaal van de betreffende zitting las dat de juridisch belangrijke schorsing volgens de rechtbank Overijssel wél was uitgesproken op de zitting. Wat Moszkowicz betreft is dat een leugen, er werden namelijk opnames gemaakt door een camerateam. Op die beelden is niet te horen dat de schorsing werd uitgesproken.