Rechter: Thijs H. was niet volledig ontoerekeningsvatbaar

UITSPRAAK RECHTERDe rechtbank in Maastricht oordeelt vandaag dat Thijs H. (28) schuldig is aan de drie moorden die hij vorig jaar pleegde. De rechter twijfelt over de waanbeelden bij H. Hij is niet volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij is hiermee strafbaar. Volg de uitspraak live via de tweets van verslaggever Niels Klaassen.