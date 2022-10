Rechter: Twitter hoeft niet álle tweets over Bodegraven-complot te verwijderen

Twitter hoeft niet alle tweets over het zogenoemde Bodegraven-complot te verwijderen Dat oordeelde de rechter vandaag in een kort geding dat de gemeenten Bodegraven had aangespannen tegen het social mediabedrijf.

,,Twitter heeft voldoende gedaan om onrechtmatige berichten over ‘het verhaal Bodegraven’ te verwijderen. Het gaat te ver om ook nog andere tweets te verwijderen, zeker omdat er, volgens Twitter, geen goed filter is te maken. Daardoor zouden ook veel legale tweets worden geraakt", aldus de rechtbank in haar uitspraak.

Bodegraven spande in september een kort geding aan omdat het de, volgens hen, lakse houding van techreus Twitter zat was. Als ‘een klein Gallisch dorp nam ze het op tegen een Romeins Legioen', zo stelde de advocaat van de gemeente. Hij wil dat Twitter het niet laat bij het verwijderen van de tweets van de complotdenkers zelf, maar ook actief scant op andere twitteraars die de complottheorie verspreiden.

Die theorie, waar geen bewijs voor, stelt dat er in de gemeente een netwerk van mensen bestaat die sinds de jaren tachtig jonge kinderen op een rituele manier zou misbruiken. Na het uitbreken van de corona-pandemie stelden de verspreiders van de theorie dat ook RIVM-baas Jaap van Dissel onderdeel zou uitmaken van ‘het elite-netwerk'. Het verhaal stoelt alleen op de ‘hervonden herinneringen’ van Joost Knevel, oud-inwoner van Bodegraven. Politie, gemeente en media vonden na onderzoek geen andere bewijzen.

Bloemen op begraafplaats

Het complotverhaal ging in eerste instantie vooral online rond, maar kwam in de echte wereld terecht toen tientallen mensen vorig jaar bloemen gingen leggen bij een begraafplaats in Bodegraven. Daar zouden slachtoffers van het netwerk begraven zijn.

De voornaamste verspreiders van de theorie, waaronder Joost Knevel en de complotdenkers Micha Kat en Wouter Raatgever, zijn inmiddels berecht of moeten nog voor de rechter komen. Ook won Bodegraven een rechtszaak waarin de gemeente eiste dat ze hun tweets en andere berichten op social media zouden verwijderen.

Quote Hoe spraakma­ken­der de tweet, hoe meer bezoek, hoe hoger adverten­tie-inkomsten. Advocaat gemeenten Bodegraven

De gemeente vindt echter dat de taak van Twitter verder gaat. Het bedrijf moet actief berichten in de gaten houden omdat inwoners van de gemeente nog steeds last hebben van het verspreiden van de theorie door aanhangers van de veroordeelde compotdenkers. Maar twittert is weinig medewerkzaam. ,,Hoe spraakmakender de tweet, hoe meer bezoek, hoe hoger advertentie-inkomsten. Ze hebben lak aan de schadelijke gevolgen", stelde de gemeenteadvocaat tijdens de behandeling van de zaak in september.

Twitter vindt die eis disproportioneel. ,,Wat de gemeente hier doet, is met een mitrailleur om haar heen schieten", zei de advocaat van het bedrijf in september. Hij vreest voor ‘overblokkering’ van tweets of gebruikers.

De rechter ging dinsdag dus mee in de argumenten van de tech-reus. ,,Twitter heeft een specifiek twitteraccount dat lasterlijke en opruiende tweets bevatte, definitief geschorst en ook alle retweets van dat account verwijderd. Twitter is niet verplicht uit eigen beweging nog andere tweets van anderen te verwijderen", oordeelt de rechtbank. ,,Twitter moet wel direct reageren op concrete verwijderingsverzoeken van de gemeente.”

Volledig scherm Complotdenkers in Bodegraven leggen bloemen bij de begraafplaats. © Ricardo Smit