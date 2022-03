Rechter veroordeelt meeste zedenmisdrijven

Zedenzaken die in 2021 voor de rechter verschenen, hebben in acht van de tien gevallen tot een veroordeling geleid. Eenmaal voor de rechter is de kans dus groot dat een pleger wordt veroordeeld, maar slechts een kleine minderheid van de slachtoffers doet aangifte.

Dat blijkt uit cijfers van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid) die NU.nl heeft opgevraagd.

Het WODC telde de uitspraken van rechters in zaken over verkrachting, aanranding, ontucht met minderjarigen, incest en ‘overige seksuele misdrijven’. Misdrijven die gaan over kinderporno en schennis der eerbaarheid (potloodventerij) zijn niet meegenomen in deze telling.

Duizend

De rechter behandelde in de eerste elf maanden van 2021 zo’n duizend zedenzaken. De cijfers over december zijn nog niet bekend. Relatief veel zedenverdachten die voor de rechter moesten komen, werden veroordeeld: 80 procent. Slechts 18 procent van de verdachten werd vrijgesproken. In 2 procent van de zaken volgde een andere uitkomst, zoals een schorsing.

Hoewel in elf maanden dus achthonderd daders een vervolging aan hun broek kregen, staat dat aantal niet in verhouding tot het aantal slachtoffers van seksuele misdrijven. Het CBS berekende dat elk jaar 100.000 mensen slachtoffer worden van aanranding, verkrachting of misbruik.