Rechter wijst eis tot volledige lockdown van Nederland af

Een groep bezorgde burgers heeft via een kort geding geprobeerd Nederland tot een volledige lockdown te dwingen. De voorzieningenrechter in Den Haag wees de eis vandaag af.

Volgens de eisers, onder wie oud-advocaat Lodewijk Koenen, gaan de maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus in te dammen, niet ver genoeg. Ze pleiten voor een totale lockdown en het sluiten van de grenzen voor een periode van ongeveer vijf weken, om zo het virus in Nederland te laten uitdoven. De groep startte op 16 maart bij de rechtbank in Den Haag een kort geding, dat afgelopen vrijdag via een videoverbinding werd gehouden.

Lodewijk Koenen, voorzitter van de Haarlemse stichting De Vijfde Macht, die zegt op te komen voor de belangen van burgers in hun relatie tot de staat, licht het initiatief toe. ,,Door te zorgen voor minimaal contact en Nederland voor een periode letterlijk af te sluiten van de wereld, kun je zorgen dat het virus uitwoedt. We hebben onze dagvaarding verstuurd op het moment dat de overheid nog niet al te veel maatregelen had afgekondigd. Wij vonden dat de staat niet helemaal scherp zag wat nodig was op dat moment.”

Mondkapjes

De oud-advocaat wijst bijvoorbeeld op het nut van het gebruik van mondkapjes. ,,Er is bewijs dat het gebruik van mondkapjes nut heeft tegen de verspreiding van virussen. Wie hoest met een mondkapje op, verspreidt minder spuugdeeltjes. Dat blijkt uit een video-opname, waarin goed te zien is, dat het mondkapje veel tegenhoudt. Hong Kong, waar vanaf het begin mondkapjes zijn gedragen, loopt voorop als het gaat om een oplossing te bieden tegen dit virus. Laten we daarvan leren.”

De Haagse voorzieningenrechter wees de eis tot het instellen van een lockdown vandaag echter af. In het vonnis merkt de rechtbank op dat in tijden van crisis de overheid een grote mate van handelingsvrijheid heeft. Daarbij hoort dat de rechtbank terughoudend is met ingrijpen. Bovendien zijn, terwijl het kort geding liep, de maatregelen al op tal van vlakken aangescherpt. Bovendien oordeelde de Haagse rechtbank dat de eisers niet konden onderbouwen dat de adviezen van de overheid evident onjuist zijn.

Volgens Koenen heeft de staat de rechtbank misleid door ‘belangrijke stukken en cruciale feiten’ achter te houden. Zo had zijn stichting gevraagd om de correspondentie van de Wereld Gezondheidsorganisatie, die Nederland op de vingers had getikt nadat minister-president Rutte onder meer had gesproken over groepsimmuniteit. ,,Met die informatie was de rechtbank wellicht tot een ander oordeel gekomen. Wij zijn teleurgesteld in dit vonnis. We hebben dit proces aangespannen in het belang van de gezondheid van 17 miljoen Nederlanders.”